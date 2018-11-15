Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041728
|-0,17
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054155
|-0,16
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029718
|-0,16
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054926
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082610
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023473
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039617
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032942
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012488
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013748
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013460
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,045287
|-0,15
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013204
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018458
|-0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009739
|-0,13
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014507
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016720
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020940
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023778
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023391
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022486
|-0,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013954
|-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
15 Kasım 2018 Perşembe 15:12