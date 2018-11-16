Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072153
|-0,83
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044233
|-0,83
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054473
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081284
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041395
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011662
|-0,18
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012995
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017200
|-0,49
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081370
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019525
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030491
|-0,19
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039561
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,090620
|-1,54
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049322
|-1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,060264
|-1,14
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065406
|-0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029133
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018320
|-0,75
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017490
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022473
|-0,06
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023380
|-0,05
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013948
|-0,04
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022300
|-0,04
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020932
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)