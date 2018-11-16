16 Kasım 2018, 15:10
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072153 -0,83 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072153 -0,83
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044233 -0,83
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054473 -0,82
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081284 -0,80
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041395 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011662 -0,18
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012995 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017200 -0,49
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081370 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019525 -0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030491 -0,19
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039561 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090620 -1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049322 -1,17
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,060264 -1,14
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065406 -0,82
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029133 -0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018320 -0,75
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017490 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022473 -0,06
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023380 -0,05
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013948 -0,04
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022300 -0,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020932 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
16 Kasım 2018 Cuma 15:10