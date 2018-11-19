Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056132
|-1,52
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,029071
|-1,50
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043574
|-1,49
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,040784
|-1,48
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,081949
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011608
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028157
|-1,19
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039259
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032821
|-0,39
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,102204
|-0,12
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,049617
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044620
|-1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028835
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064765
|-0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059727
|-0,89
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048935
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018074
|-1,34
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020085
|-0,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017098
|-0,33
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,016997
|-0,32
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014284
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022039
|-1,17
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022210
|-1,17
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013785
|-1,17
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013885
|-1,15
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022626
|-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)