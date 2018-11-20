Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080494
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,079843
|-0,37
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053528
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,070920
|-0,34
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,052821
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027918
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,012114
|-1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044349
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059530
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089705
|-0,28
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013296
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018029
|-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)