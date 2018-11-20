20 Kasım 2018, 14:21
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080494 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,079843 -0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053528 -0,35
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070920 -0,34
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,052821 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027918 -0,85
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012114 -1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044349 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059530 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089705 -0,28
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013296 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018029 -0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
20 Kasım 2018 Salı 14:21