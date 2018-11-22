Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028596
|-1,35
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048949
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054945
|-0,57
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014974
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,051825
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032270
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012822
|-1,32
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012997
|-1,21
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013272
|-1,19
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013860
|-1,18
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012921
|-1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
22 Kasım 2018 Perşembe 16:11