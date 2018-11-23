23 Kasım 2018, 15:43
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -0,92 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,042718 -0,92
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039984 -0,81
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033524 -0,79
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,052614 -0,77
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,023251 -0,76
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011559 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027634 -0,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050423 -0,61
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016603 -0,59
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019870 -0,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093892 -0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086984 -1,00
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047906 -0,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058178 -0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043703 -0,74
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063740 -0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017932 -0,85
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014248 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009562 -0,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016399 -0,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017495 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022275 -0,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022106 -0,60
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013827 -0,60
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013924 -0,59
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022693 -0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
23 Kasım 2018 Cuma 15:43