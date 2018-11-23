Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,042718
|-0,92
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039984
|-0,81
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033524
|-0,79
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,052614
|-0,77
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,023251
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011559
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027634
|-0,91
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050423
|-0,61
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016603
|-0,59
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019870
|-0,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,093892
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086984
|-1,00
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047906
|-0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058178
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043703
|-0,74
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063740
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017932
|-0,85
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014248
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009562
|-0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016399
|-0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017495
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022275
|-0,61
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022106
|-0,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013827
|-0,60
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013924
|-0,59
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022693
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)