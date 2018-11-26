26 Kasım 2018, 15:12
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058896 -0,71 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058896 -0,71
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056215 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040844 -0,68
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039748 -0,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,032292 -0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011553 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027198 -1,58
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031881 -1,05
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039245 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019193 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063388 -0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043516 -0,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047710 -0,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086637 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058034 -0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017775 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017475 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016392 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022118 -0,70
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021952 -0,70
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013731 -0,69
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013829 -0,68
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020618 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12