Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058896
|-0,71
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056215
|-0,68
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,040844
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039748
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,032292
|-0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011553
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027198
|-1,58
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031881
|-1,05
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039245
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019193
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063388
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043516
|-0,43
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047710
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,086637
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058034
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017775
|-0,88
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017475
|-0,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016392
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022118
|-0,70
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021952
|-0,70
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013731
|-0,69
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013829
|-0,68
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020618
|-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)