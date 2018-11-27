Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058496
|-0,68
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,055836
|-0,67
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,040569
|-0,67
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033115
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052612
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031455
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026990
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039242
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028212
|-0,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013824
|-0,40
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011610
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,057940
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047655
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016966
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016373
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017764
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014583
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010736
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020506
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023313
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022004
|-0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013661
|-0,51
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021841
|-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)