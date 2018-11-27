27 Kasım 2018, 15:43
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058496 -0,68 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058496 -0,68
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055836 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,040569 -0,67
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033115 -0,66
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052612 -0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031455 -1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026990 -0,76
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039242 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028212 -0,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013824 -0,40
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011610 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,057940 -0,16
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047655 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016966 -0,18
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016373 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017764 -0,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014583 -0,06
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010736 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020506 -0,54
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023313 -0,53
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022004 -0,52
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013661 -0,51
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021841 -0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
27 Kasım 2018 Salı 15:43