Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,041817
|-0,98
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039165
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,077001
|-0,86
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053979
|-0,84
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,078864
|-0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011537
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013045
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019189
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030148
|-0,71
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081551
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025552
|-0,57
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016828
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,057484
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022789
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018138
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043479
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047481
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017725
|-0,22
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014117
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016346
|-0,16
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015801
|-0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010730
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013609
|-0,38
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021758
|-0,38
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013709
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021923
|-0,37
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020431
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)