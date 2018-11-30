30 Kasım 2018, 14:26
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84 MetLife Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032645 -1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,045889 -0,84
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031474 -0,83
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035067 -0,82
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051899 -0,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011529 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027334 -1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,009988 -1,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043355 -0,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028040 -0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063204 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012602 -0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017525 -1,37
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017493 -0,45
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011668 -0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016338 -0,27
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014130 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020200 -0,67
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021669 -0,67
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022630 -0,67
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021509 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,022262 -0,66


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Aviva
30 Kasım 2018 Cuma 14:26