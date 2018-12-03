Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029225
|-0,46
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015290
|-0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022317
|-0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032807
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015211
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031788
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027333
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013472
|-0,41
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013149
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012869
|-0,33
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,062995
|-0,33
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013627
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017502
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,020125
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021590
|-0,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013406
|-0,36
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021431
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,021403
|-0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:44