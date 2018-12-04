Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017286
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013137
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024049
|-1,45
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017752
|-0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,050320
|-0,42
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040156
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025886
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011613
|-0,72
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,089611
|-0,32
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,021824
|-0,28
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010239
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013421
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014546
|-0,02
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014570
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
04 Aralık 2018 Salı 15:58