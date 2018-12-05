Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029204
|-0,42
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015187
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056456
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,036919
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053772
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013095
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017452
|-1,89
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016884
|-1,77
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065255
|-1,63
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,095373
|-1,63
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,021923
|-1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011359
|-2,19
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,088654
|-1,07
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010141
|-0,96
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012532
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018187
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009732
|-0,51
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020244
|-0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014039
|-0,49
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014789
|-0,30
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014159
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:11