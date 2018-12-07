Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055840
|-0,41
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,081588
|-0,40
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080556
|-0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,079847
|-0,40
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053593
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013064
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011692
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027841
|-1,59
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032519
|-1,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017108
|-1,55
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,047134
|-1,43
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,100811
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088529
|-1,49
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043864
|-1,10
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048453
|-1,06
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064011
|-1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022793
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013977
|-1,24
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020179
|-1,16
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009716
|-1,09
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014825
|-0,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011290
|-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
07 Aralık 2018 Cuma 14:41