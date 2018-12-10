Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028734
|-0,97
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015062
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049361
|-0,49
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,052676
|-0,48
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017303
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011644
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027546
|-1,06
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032516
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043450
|-0,94
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013375
|-0,94
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012903
|-0,91
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013085
|-0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012859
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018134
|-0,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014740
|-0,57
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014193
|-0,04
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017847
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022604
|-0,50
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022427
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023202
|-0,48
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014027
|-0,48
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023033
|-0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:23