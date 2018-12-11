11 Aralık 2018, 14:04
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033515 -0,57 Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033515 -0,57
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048054 -0,55
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053322 -0,54
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,032417 -0,54
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,043083 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011554 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013046 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026777 -2,79
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031801 -2,20
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018964 -1,45
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,080254 -1,45
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017066 -1,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087822 -1,95
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,047877 -1,47
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,058438 -1,44
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,063170 -1,25
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017986 -1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014508 -1,57
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009586 -1,46
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013897 -0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020063 -0,96
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018008 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023081 -0,52
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013954 -0,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022311 -0,52
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014055 -0,52
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022914 -0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
11 Aralık 2018 Salı 14:04