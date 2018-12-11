Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033515
|-0,57
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,048054
|-0,55
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053322
|-0,54
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032417
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043083
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011554
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013046
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026777
|-2,79
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031801
|-2,20
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,018964
|-1,45
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080254
|-1,45
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017066
|-1,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087822
|-1,95
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,047877
|-1,47
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058438
|-1,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063170
|-1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017986
|-1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014508
|-1,57
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009586
|-1,46
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013897
|-0,97
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020063
|-0,96
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018008
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023081
|-0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013954
|-0,52
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022311
|-0,52
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014055
|-0,52
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022914
|-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)