12 Aralık 2018, 14:38
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028527 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028527 -0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022005 -0,30
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055779 -0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015013 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015076 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013031 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040329 -0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079871 -0,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016998 -0,40
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090974 -0,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025138 -0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013811 -1,07
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012799 -0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011529 -0,53
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012996 -0,50
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012531 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014453 -0,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009553 -0,34
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019994 -0,34
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017097 -0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013857 -0,29


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
12 Aralık 2018 Çarşamba 14:38