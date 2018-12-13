Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028247
|-0,98
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048840
|-0,66
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014977
|-0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021881
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,052855
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012924
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011617
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023142
|-2,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049109
|-2,88
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016558
|-2,59
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016251
|-2,56
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055083
|-2,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,085837
|-1,45
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009824
|-1,41
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012423
|-1,24
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,029053
|-1,11
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017747
|-1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013433
|-3,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019391
|-3,02
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014080
|-2,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009396
|-1,64
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011074
|-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
13 Aralık 2018 Perşembe 14:26