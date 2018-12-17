Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,056965
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059722
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041408
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032385
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028153
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012971
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049216
|-1,82
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040405
|-1,64
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016236
|-1,47
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046238
|-1,29
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,087349
|-1,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089245
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,017595
|-0,78
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016308
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013713
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022733
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013952
|-2,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019219
|-2,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013322
|-2,02
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009320
|-1,68
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011057
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014129
|-0,36
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014230
|-0,36
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023201
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022775
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023373
|-0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)