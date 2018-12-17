17 Aralık 2018, 15:06
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056965 -0,31 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056965 -0,31
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059722 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041408 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032385 -0,23
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028153 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012971 -0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,049216 -1,82
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040405 -1,64
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016236 -1,47
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046238 -1,29
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087349 -1,29
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089245 -0,79
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,017595 -0,78
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016308 -0,77
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013713 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022733 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013952 -2,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019219 -2,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 -2,02
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009320 -1,68
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011057 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014129 -0,36
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014230 -0,36
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023201 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022775 -0,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023373 -0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA