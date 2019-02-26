Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034017
|-0,10
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,049787
|-0,09
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048119
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011399
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011265
|-0,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF
|0,017901
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018549
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012269
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA