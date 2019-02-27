27 Şubat 2019, 14:53
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030454 -0,20 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030454 -0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033962 -0,16
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048049 -0,15
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058150 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042323 -0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029567 -0,61
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034537 -0,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095997 -0,39
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052903 -0,37
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066947 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010658 -0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046496 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018659 -0,22
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018512 -0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017479 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014724 -1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024385 -1,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014853 -1,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023201 -1,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023611 -1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA