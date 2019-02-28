28 Şubat 2019, 15:30
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014133 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014133 -0,28
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012306 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047323 -1,07
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019832 -1,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064521 -1,00
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,098923 -0,99
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,112011 -0,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023690 -1,02
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012494 -0,79
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019902 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024587 -0,60
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011158 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010873 -0,46
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021934 -0,35
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016047 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015283 -0,28
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,021847 -0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA