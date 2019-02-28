Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014133
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012306
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047323
|-1,07
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019832
|-1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064521
|-1,00
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,098923
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,112011
|-0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023690
|-1,02
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012494
|-0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019902
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024587
|-0,60
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011158
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010873
|-0,46
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021934
|-0,35
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016047
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015283
|-0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021847
|-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA