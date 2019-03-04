Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031556
|-0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,056310
|-0,04
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075599
|-0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057341
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,059883
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014091
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073677
|-1,55
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022662
|-1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064047
|-1,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055015
|-1,51
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,075399
|-1,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012351
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023600
|-1,16
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011085
|-0,89
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019774
|-0,81
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,099115
|-0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010702
|-0,89
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015835
|-0,73
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021840
|-0,45
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015216
|-0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021760
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,025118
|-0,86
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025302
|-0,58
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022270
|-0,53
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014801
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024515
|-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)