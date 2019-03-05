05 Mart 2019, 15:31
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031455 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031455 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057217 -0,22
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016198 -0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037101 -0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,060111 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014389 -0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014245 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011578 -0,28
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014697 -0,25
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013880 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025072 -0,91
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022092 -0,80
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023706 -0,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023163 -0,66
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014705 -0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA