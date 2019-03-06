Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,056151
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045995
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,075405
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,068101
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,043567
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012418
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014138
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028451
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021378
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034381
|-0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055265
|-0,55
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090787
|-0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066057
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097471
|-0,61
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053710
|-0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,067806
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013815
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021868
|-0,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015235
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017887
|-0,23
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018777
|-0,22
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021497
|-0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025776
|-0,95
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024199
|-0,65
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014741
|-0,65
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014610
|-0,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023437
|-0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)