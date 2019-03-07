Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042772
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061634
|-0,02
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058798
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018738
|-0,50
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019442
|-0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055055
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074167
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064275
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012355
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014506
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046762
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019816
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037072
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010739
|-0,39
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012201
|-0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021797
|-0,09
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,018494
|-0,05
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018667
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA