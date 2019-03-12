Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,063093
|-0,33
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034668
|-0,26
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086421
|-0,26
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057731
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050804
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014010
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012394
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027403
|-1,44
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024504
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,082914
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051133
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,109388
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023304
|-0,52
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018039
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014133
|-0,42
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010940
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019526
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021412
|-0,89
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014921
|-0,84
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015461
|-0,80
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010441
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012032
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025467
|-0,05
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023717
|-0,03
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014898
|-0,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022418
|-0,03
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023459
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)