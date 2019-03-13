13 Mart 2019, 15:43
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056939 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011772 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010713 -0,10
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029528 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012373 -0,03
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018842 -0,02
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016102 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Aviva, Ekonomi
Kaynak: AA