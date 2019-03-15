Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030638
|-1,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034312
|-0,68
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015970
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055197
|-0,59
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023482
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030854
|-0,17
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047624
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015039
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014165
|-1,14
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014345
|-1,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014037
|-1,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013884
|-1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024158
|-0,40
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023607
|-0,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014994
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024838
|-0,39
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015133
|-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA