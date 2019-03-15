15 Mart 2019, 15:54
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030638 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030638 -1,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,034312 -0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015970 -0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,055197 -0,59
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023482 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030854 -0,17
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047624 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015039 -1,23
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014165 -1,14
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014345 -1,11
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014037 -1,09
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013884 -1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024158 -0,40
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023607 -0,39
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014994 -0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024838 -0,39
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015133 -0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA