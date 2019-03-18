Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031277
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,063829
|-0,07
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,058200
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,086743
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087549
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011770
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030628
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014643
|-0,03
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014343
|-0,01
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014080
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012375
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011363
|-0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017950
|-0,04
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019139
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA