25 Mart 2019, 15:02
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030519 -1,80 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030519 -1,80
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015996 -0,87
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,056695 -0,80
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,016026 -0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,023541 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014003 -1,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054755 -4,38
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073013 -3,96
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071955 -3,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046348 -3,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022162 -3,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023182 -2,70
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010886 -2,60
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098947 -2,34
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,023009 -2,31
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,056870 -2,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021274 -1,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014829 -1,89
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010337 -1,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015323 -1,71
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012023 -0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA