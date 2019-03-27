Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059259
|-2,85
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062026
|-2,83
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043015
|-2,78
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035035
|-2,52
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034023
|-2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012426
|-1,58
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013857
|-0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026345
|-2,30
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018750
|-2,05
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,052176
|-1,95
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069864
|-1,90
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,045316
|-1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013416
|-2,61
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013480
|-2,36
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014444
|-2,31
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013816
|-2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013619
|-2,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019156
|-2,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010226
|-1,10
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015166
|-1,06
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019125
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011933
|-0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015280
|-2,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025320
|-2,71
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015430
|-2,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024071
|-2,64
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024631
|-2,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)