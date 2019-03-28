Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,043671
|-4,76
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041320
|-4,73
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054657
|-4,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,071643
|-4,37
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,057145
|-4,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012115
|-2,50
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013553
|-2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019160
|-5,39
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017746
|-5,35
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,066190
|-5,26
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,067459
|-5,17
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020438
|-5,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021355
|-5,19
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,064343
|-4,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,052413
|-4,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,095218
|-4,14
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010231
|-4,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009841
|-3,76
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018467
|-3,60
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014628
|-3,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020434
|-3,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014230
|-3,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014837
|-2,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024590
|-2,88
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014991
|-2,85
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023809
|-2,79
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026186
|-2,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)