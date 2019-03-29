Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028191
|-2,25
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032833
|-1,35
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015245
|-1,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015334
|-1,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022553
|-1,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013034
|-2,28
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013790
|-1,96
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013275
|-1,94
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012788
|-1,93
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012966
|-1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012420
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011363
|-0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021712
|-0,06
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015392
|-0,03
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015455
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA