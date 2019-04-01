Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,027831
|-1,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044084
|-1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053850
|-1,15
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015073
|-1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,052538
|-1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,012784
|-1,82
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013300
|-1,43
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012888
|-1,40
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012609
|-1,40
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012786
|-1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012411
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011359
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Aviva, Ekonomi
Kaynak: AA