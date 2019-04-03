03 Nisan 2019, 15:43
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058368 -1,08 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,058368 -1,08
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059302 -1,06
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087500 -1,05
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046455 -1,02
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043032 -0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012413 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013782 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043954 -1,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052342 -0,84
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083869 -0,73
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069072 -0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031858 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055401 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100618 -0,60
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014598 -0,52
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036200 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030756 -0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019265 -0,59
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010075 -0,25
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019169 -0,14
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021277 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,019617 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025899 -0,97
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022784 -0,95
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015132 -0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025083 -0,92
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015288 -0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA