Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,058368
|-1,08
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059302
|-1,06
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087500
|-1,05
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,046455
|-1,02
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043032
|-0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012413
|-0,46
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013782
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043954
|-1,18
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052342
|-0,84
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,083869
|-0,73
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,069072
|-0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031858
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,055401
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,100618
|-0,60
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,014598
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036200
|-0,44
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030756
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019265
|-0,59
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010075
|-0,25
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019169
|-0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021277
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,019617
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025899
|-0,97
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022784
|-0,95
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015132
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025083
|-0,92
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015288
|-0,91
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)