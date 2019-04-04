Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043877
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012098
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010901
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA