BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049494
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036856
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065634
|-0,21
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026831
|-0,17
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062660
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033080
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012679
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049815
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074209
|-0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032526
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020762
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026316
|-0,13
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025707
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,025982
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016327
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027065
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA