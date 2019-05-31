31.05.2019 14:49
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037148 -1,30 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037148 -1,30
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064460 -1,22
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044802 -1,16
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052430 -1,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061586 -1,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012802 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032981 -0,67
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038085 -0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012458 -1,75
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049042 -0,79
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072791 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032212 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,014640 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020426 -1,32
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020012 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015933 -1,85
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026414 -1,84
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025695 -1,84
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025108 -1,81
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027408 -1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi