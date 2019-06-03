BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063850
|-0,95
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,065742
|-0,92
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026279
|-0,91
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036817
|-0,89
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044404
|-0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012769
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037434
|-1,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032638
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041909
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,071803
|-1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069030
|-1,31
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,101866
|-1,28
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056154
|-1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048521
|-1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020232
|-0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi