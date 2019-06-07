BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013946
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012765
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041368
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,025466
|-1,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050149
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019856
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,031901
|-0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018796
|-0,41
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010345
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021823
|-0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,101688
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056059
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009825
|-0,15
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014703
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020812
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014467
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015989
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026506
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi