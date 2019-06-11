BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040705
|-0,39
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054322
|-0,26
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036949
|-0,16
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032580
|-0,05
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,092280
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032999
|-0,30
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038006
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026286
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012249
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016998
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018167
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017893
|-0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021672
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012042
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020093
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016152
|-1,40
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026049
|-1,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026775
|-1,40
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025452
|-1,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,025871
|-1,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi