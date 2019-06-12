BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032343
|-0,73
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061046
|-0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059179
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090265
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,048825
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012818
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014147
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067992
|-1,44
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023361
|-1,44
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018047
|-1,43
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,100911
|-1,41
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017403
|-1,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019275
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022477
|-1,10
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,054405
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018346
|-0,64
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010611
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021142
|-1,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014716
|-1,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015119
|-1,00
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010097
|-0,90
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020385
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027675
|-1,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024288
|-1,10
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,025635
|-0,41
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016089
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026671
|-0,39