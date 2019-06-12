12.06.2019 14:56
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032343 -0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,032343-0,73
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,061046-0,69
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,059179-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090265-0,62
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,048825-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012818-0,53
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014147-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,067992-1,44
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023361-1,44
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018047-1,43
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,100911-1,41
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017403-1,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,019275-1,30
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,022477-1,10
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,054405-0,66
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,018346-0,64
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,010611-0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021142-1,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014716-1,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,015119-1,00
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010097-0,90
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,020385-0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,027675-1,49
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,024288-1,10
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,025635-0,41
NN Hay. Em. Altın EYF0,016089-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,026671-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi