13.06.2019 14:17
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,056885 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,056885-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033003-0,83
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042449-0,60
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,020277-0,30
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,084798-0,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,026834-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012289-0,40
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,057209-0,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012340-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,104009-0,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,070654-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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