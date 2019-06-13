BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,056885
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033003
|-0,83
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042449
|-0,60
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020277
|-0,30
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,084798
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026834
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012289
|-0,40
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,057209
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012340
|-0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104009
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070654
|-0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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