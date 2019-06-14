14.06.2019 14:59
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045107 -0,07 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,045107-0,07
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,062083-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014056-0,76
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012815-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,045826-2,39
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017018-2,23
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,017645-2,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,041515-2,20
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,066493-2,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,022002-2,07
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,018911-1,94
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012135-1,66
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,010439-1,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,018154-1,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,009971-1,72
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,014887-1,66
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014521-1,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020869-1,58
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,021765-0,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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