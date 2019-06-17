17.06.2019 15:26
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029908 -1,58 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,029908-1,58
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,016095-0,78
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,023668-0,58
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,024357-0,58
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,048810-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,051090-0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,083014-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,014610-1,63
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,013782-1,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,013787-1,40
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,013504-1,35
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,013772-1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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