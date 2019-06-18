18.06.2019 16:20
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064721 -0,73 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064721-0,73
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,061925-0,72
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,044985-0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,036465-0,52
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,049084-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038370-1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033142-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032376-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,050060-0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012428-0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,073837-0,20
Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF0,019183-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020438-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,025986-1,24
NN Hay. Em. Altın EYF0,016502-1,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026604-1,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027353-1,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,026418-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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