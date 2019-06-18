BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064721
|-0,73
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061925
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044985
|-0,71
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036465
|-0,52
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049084
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038370
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033142
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032376
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050060
|-0,29
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012428
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073837
|-0,20
|Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF
|0,019183
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020438
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025986
|-1,24
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016502
|-1,24
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026604
|-1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027353
|-1,23
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026418
|-1,20