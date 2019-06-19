19.06.2019 15:15
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037060 -0,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054665 -0,28 NN Hay. Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037060-0,33
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,054665-0,28
NN Hay. Em. Değ. EYF0,052431-0,28
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,036205-0,15
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,060829-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012372-0,45
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032365-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020361-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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