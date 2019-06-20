20.06.2019 14:48
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030410 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,030410-0,46
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,016256-0,21
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,023905-0,15
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,053747-0,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,039664-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042675-0,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,072799-0,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023796-0,08
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,102780-0,07
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,024413-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,012275-0,71
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,014011-0,60
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,014415-0,53
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,014009-0,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,014043-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,017142-4,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021347-0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,014852-0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,015829-0,05
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,010233-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,026655-0,13
NN Hay. Em. Altın EYF0,016536-0,13
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,026033-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,027410-0,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,026474-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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