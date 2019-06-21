BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053984
|-1,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036659
|-1,29
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,051943
|-1,08
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035961
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060519
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012841
|-1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042618
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033677
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020625
|-0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033158
|-0,05
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,098248
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032196
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012298
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,071771
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074121
|-0,43
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,014956
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020107
|-1,51
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018204
|-0,39
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016960
|-0,22
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019189
|-0,14
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,018999
|-0,13