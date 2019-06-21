21.06.2019 14:39
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036659 -1,29 NN Hay. Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,053984-1,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036659-1,29
NN Hay. Em. Değ. EYF0,051943-1,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,035961-0,93
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,060519-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,012841-1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042618-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033677-0,13
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,020625-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,033158-0,05
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0982480,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,032196-0,76
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012298-0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,071771-0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,074121-0,43
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,014956-0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020107-1,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,018204-0,39
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,016960-0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019189-0,14
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,018999-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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